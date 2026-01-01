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    Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm | Kärcher

    Black Kärcher crevice nozzle on a white background, featuring a narrow, elongated design for reaching tight spaces.

    Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm

    Artikelnummer: 6.903-033.0

    Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.