Halterung Flexomate für LVS 1/2 Bp | Kärcher

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Artikelnummer: 2.885-918.0Die Halterung für den Reinigungswagen FlexoMate ermöglicht die praktische, sichere und komfortable Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung