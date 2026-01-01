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    Halterung Flexomate für LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Grey plastic mounting clip with 'UP' embossed on its curved top, alongside a smaller detached plastic component, on a white background.

    Halterung Flexomate für LVS 1/2 Bp

    Artikelnummer: 2.885-918.0

    Die Halterung für den Reinigungswagen FlexoMate ermöglicht die praktische, sichere und komfortable Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.