Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 Cage Adv | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Höchstdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.367-162.0
Arbeitsdruck (bar / MPa)
max. 500 / max. 50
Fördermenge (l/h)
1800
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Kraftstoff
Elektrisch
Motorleistung (kW)
30
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
380 - 415
Frequenz (Hz)
50
Pumpentyp
Kurbelwelle
Gewicht ohne Zubehör (kg)
307
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
321.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
328.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
747 x 1317 x 1093
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete