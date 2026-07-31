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    Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 Cage Adv | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with four wheels, metal frame, and hose attachment, featuring a compact design.

    Höchstdruckreiniger

    HD 18/50-4 Cage Adv

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.367-162.0

    • Automatische Druckentlastung
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