Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 | Kärcher

Vielseitig einsetzbar, hochmobil, kompakt und ein Garant für beste Reinigungsergebnisse: Der HD 18/50-4 Cage Classic erweitert unsere UHP-Kompaktklasse auf eine Reinigungsleistung von bis zu 30 kW und ist damit der leistungsstärkste Höchstdruckreiniger in mobilem Cage-Design. 500 Bar Arbeitsdruck und eine Wasserfördermenge von 30 l/min gewährleisten auch bei schwersten Verschmutzungen schnelle Ergebnisse, wie sie im Bauwesen, der Industrie oder dem Transportgewerbe erwartet werden. Ein intuitiv bedienbarer Drehschalter sowie ein weitgehender Verzicht auf elektronische Bauteile sorgen für einfachste Bedienung des Geräts. Ergonomische Details, das geringe Gewicht sowie 4 große Räder und ein Kranhaken erleichtern Handhabung und Transport des Aggregats auch in unwegsamem Gelände. Bei Bedarf ist der HD 18/50-4 Cage Classic auch mittels eines Gabelstaplers transportierbar und beweist so ein Maximum an Flexibilität beim Transport und Arbeiten mit der Maschine.

Großer Wasserfilter integriert Senkt Wartungs- und Servicekosten. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Hohe Mobilität Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe. Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.