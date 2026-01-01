Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv | Kärcher

Ausgestattet mit einer komfortablen UHP-Pistole überzeugt unser Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv aus der UHP-Kompaktklasse bei vielfältigen Einsätzen gegen die hartnäckigsten Verschmutzungen, wie sie beispielsweise im Baugewerbe und der Industrie anfallen. Im Inneren arbeitet eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Sie sorgt für einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert sparsame 900 Liter Wasser pro Stunde und garantiert so beste Reinigungsergebnisse.

Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit. Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger. Zentralventilbauweise für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad. Ergonomische Strahlpistole Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung. Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte. Druckentlastungsventil Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird. Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut. Hohe Mobilität Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe. Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.