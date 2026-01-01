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    Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey frame, four wheels, and visible motor components.

    Höchstdruckreiniger

    HD 9/100-4 Cage Adv

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.812-002.0

    • Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling
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