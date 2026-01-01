Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic | Kärcher

Ideal für den universellen Einsatz in Baugewerbe und Industrie: unser vielseitig einsetzbarer Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic aus der UHP-Kompaktklasse. Herzstück des Geräts ist eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Ausgerüstet mit einer Bypass-Pistole bietet der HD 9/100-4 einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert 900 Liter Wasser pro Stunde und entfernt damit auch hartnäckigste Verschmutzungen zuverlässig und schnell.

Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit. Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger. Zentralventilbauweise für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad. Komfortable WOMA Pistole Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung. Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte. Langlebig und robust Geringe Betriebs- und Servicekosten. Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut. Hohe Mobilität Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe. Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.