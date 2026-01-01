Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic | Kärcher

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Höchstdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.812-000.0
Arbeitsdruck (bar / MPa)
1000 / 100
Fördermenge (l/h)
980
Zulauftemperatur (°C)
45
Kraftstoff
Elektrisch
Motorleistung (kW)
35
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
380 - 415
Frequenz (Hz)
50
Pumpentyp
Kurbelwelle
Gewicht ohne Zubehör (kg)
378
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
392
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
395.5
Abmessungen (L × B × H) ( )
1395 x 789 x 1088
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete