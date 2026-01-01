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    Akkusauger HV 1/1 Bp Cs Pack | Kärcher

    Kärcher professional handheld blower with grey body, black nozzle, and yellow accents, powered by an 18V battery.

    Akkusauger

    HV 1/1 Bp Cs Pack

    Artikelnummer: 1.394-261.0