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    Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

    Curved black and grey Kärcher vacuum cleaner hose attachment with textured grip.

    Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0

    Artikelnummer: 2.889-168.0

    Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.