Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0 | Kärcher

Kunststoffkrümmer in DN 35 zur Verwendung mit Nass-/Trockensaugern mit Saugschläuchen, die über einen Clip-1.0-Anschluss verfügen und damit in der Regel mit Saugern bis zum Gerätebaujahr 2016 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.