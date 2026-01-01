Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.889-170.0Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite ( )
35
Material
Kunststoff
Anschluss auf Zubehörseite
Konus
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
Clip 2.0
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 60 x 60