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    Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

    Grey curved nozzle attachment for a Kärcher vacuum cleaner, featuring a smooth surface and engraved text.

    Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0

    Artikelnummer: 2.889-199.0

    Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.