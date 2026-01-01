Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Geeignet zum Einsatz mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel kompatibel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.