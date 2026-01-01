Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

Dank seiner antistatischen Eigenschaften reduziert der Kunststoffkrümmer in DN 35 die elektrostatische Aufladung beim Saugen, während der integrierte Falschluftschieber beim Reinigen hochfloriger oder sehr dichter Textilbeläge die Schiebekräfte verringert. Der Krümmer liegt ergonomisch optimal und damit sehr komfortabel in der Hand, ist schlauchseitig mit einem Clip-2.0-Anschluss ausgestattet und stellt damit in der Regel die Kompatibilität mit Trockensaugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sicher. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.