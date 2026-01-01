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    Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner handle with yellow buttons, featuring a textured grip and a curved design.

    Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0

    Artikelnummer: 2.889-148.0

    Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.