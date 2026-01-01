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    Krümmer, T/NT, DN 32, antistatisch, Schlauchseite Clip 1.0 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner handle with a yellow button, shown on a white background.

    Krümmer, T/NT, DN 32, antistatisch, Schlauchseite Clip 1.0

    Artikelnummer: 4.408-051.0

    Antistatischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 32 für Trockensauger und Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss zubehörseitig mit Konusanschluss.