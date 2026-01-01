Krümmer, T/NT, DN 32, antistatisch, Schlauchseite Clip 1.0 | Kärcher

Durch seine antistatischen Eigenschaften reduziert der Kunststoffkrümmer in DN 32 eine elektrostatische Aufladung beim Saugen, während der integrierte Falschluftschieber beim Reinigen hochfloriger oder sehr dichter Textilbeläge die Schiebekräfte verringert. Der Krümmer verfügt schlauchseitig über einen Clip-1.0-Anschluss und stellt so in der Regel die Kompatibilität mit Nass-/Trockensaugern bis zum Herstellungsjahr 2016 sicher. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.