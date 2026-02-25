Mittelklasse: Heißwasser-Hochdruckreiniger | Kärcher

Ergonomie vom Feinsten
Beim Arbeiten mit dem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist Ergonomie zentral, um den Anwender zu entlasten. Die Heißwasser-Hochdruckreiniger der High-End-Linie bieten standardmäßig die EASY!Force-Hochdruckpistole. Sie nutzt den Rückstoß des Hochdruckstrahls dazu, die Haltekraft für den Anwender auf nahezu null zu reduzieren. Zudem lässt sich die Leistung direkt am Auslöser über Servo Control regeln. Die 1050-Millimeter-Lanze aus Edelstahl ist drehbar und erleichtert das Arbeiten ebenfalls.