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    Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm | Kärcher

    Two grey Kärcher floor nozzles with yellow accents, featuring bristles and a connector for attachment.

    Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm

    Artikelnummer: 2.889-152.0

    Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.