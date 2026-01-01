Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm | Kärcher

Nass-/Trockenbodendüse aus Aluminium in Nennweite DN 35 mit einer Breite von 370 Millimetern und seitlichen Laufrollen. Die Gummilippen und Bürststreifen können einfach und schnell per Clip getauscht werden. Die Düse eignet sich vor allem zur Beseitigung von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.