Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.906-384.0Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
370
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
380 x 200 x 85