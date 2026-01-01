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    Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm | Kärcher

    Kärcher floor nozzle with two interchangeable brush strips on a white background.

    Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm

    Artikelnummer: 6.906-384.0

    Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.