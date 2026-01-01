Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.906-512.0Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 300 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten.
Abmessungen (L × B × H) ( )
300 x 150 x 80
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
300
Farbe
schwarz
Standardnennweite ( )
35
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3