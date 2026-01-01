Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, angled view against a white background.

    Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm

    Artikelnummer: 6.906-512.0

    Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 300 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten.