Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm | Kärcher

Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher: Nass-/Trockenbodendüse in DN 40 aus robustem Kunststoff mit 360 Millimeter Breite, Bürststreifen, Gummilippen und seitlichen Laufrollen.