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    Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner floor brush with bristles, angled view on a white background.

    Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm

    Artikelnummer: 6.907-408.0

    Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.