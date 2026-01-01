Polsterdüse, DN 35 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.905-998.3Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0