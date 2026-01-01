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    Polsterdüse, DN 35 | Kärcher

    Black Kärcher upholstery nozzle with a flat, wide design on a white background.

    Polsterdüse, DN 35

    Artikelnummer: 6.905-998.3

    Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.