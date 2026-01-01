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    Saugpinsel, DN 32 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    Saugpinsel, DN 32

    Artikelnummer: 6.903-887.0

    Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 × 45 mm groß. 