Saugpinsel, DN 32 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.903-887.0Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 × 45 mm groß.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
115 x 70 x 43
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
70
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Standardnennweite (mm)
32
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1