Saugpinsel DN 35 | Kärcher

Dank des drehbaren Saugpinsels in DN 35 von Kärcher ist der Neigungswinkel der Bürste an die zu reinigende Oberfläche anpassbar. Damit erweitert der Saugpinsel mit hochwertigen Kunsthaarborsten mögliche Einsatzbereiche des Saugers und verbessert das Saugergebnis. Ideal geeignet beispielsweise zur Möbelreinigung, der Säuberung von Wandvertäfelungen aus Holz oder Naturstein sowie von Fußleisten, oder auch zur Armaturenpflege bei der Fahrzeuginnenreinigung.