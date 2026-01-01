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    Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | Kärcher

    Two silver extension tubes placed parallel on a white background.

    Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

    Artikelnummer: 2.889-192.0

    Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.