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    Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2 | Kärcher

    Silver metal tube with a smooth surface, positioned diagonally on a white background.

    Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2

    Artikelnummer: 6.902-154.0

    Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.