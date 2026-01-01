Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | Kärcher

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Artikelnummer: 6.900-514.0Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Material
Stahl, verchromt
Länge (mm)
505
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
505 x 39 x 39