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    Saugrohr, T, DN 32, Länge 500 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | Kärcher

    Black cylindrical extension tube on a white background, slightly angled to the right.

    Saugrohr, T, DN 32, Länge 500 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

    Artikelnummer: 6.906-618.0

    Das schwarze Saugrohr aus Stahl ist für Trockensauger von Kärcher geeignet, Nennweite DN 32, Länge 500 mm.