Saugrohr, T, DN 32, Länge 500 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.906-618.0Das schwarze Saugrohr aus Stahl ist für Trockensauger von Kärcher geeignet, Nennweite DN 32, Länge 500 mm.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 32 x 32
Länge (mm)
500
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Material
Stahl
Standardnennweite ( )
32
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2