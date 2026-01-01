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    Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner hose with a curved nozzle and connector, coiled on a white background.

    Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0

    Artikelnummer: 4.440-626.0

    Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.