Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.889-134.0Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.
Länge (m)
2.5
Standardnennweite ( )
35
Ausführung
Standard
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
Clip 2.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾
Bajonett 2.0
Menge (Stück)
1
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 380 x 90