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    Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with ribbed texture and connectors on both ends, isolated on white background.

    Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0

    Artikelnummer: 2.889-136.0

    Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.