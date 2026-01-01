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    Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum hose coiled neatly on a white background, showing both ends with connectors.

    Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0

    Artikelnummer: 6.906-241.0

    Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.