Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | Kärcher

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Artikelnummer: 2.889-161.0Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.
Länge (m)
2
Standardnennweite ( )
35
Ausführung
Standard
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
Clip 2.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾
Klickverschluss
Menge (Stück)
1
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
460 x 360 x 90