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    Superklasse: Heißwasser-Hochdruckreiniger | Kärcher

    Superklasse-Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Brennt für ihren Job. Ob Baustelle oder Stall: Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ist Höchstleistung gefragt. Genau das bringen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse. Die High-End-Varianten punkten mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung. Dem Schmutz die Stirn bieten – mit bis zu 200 bar Druck und 1300 l/h Fördermenge.

    Heißwasser-Hochdruckreiniger Superklasse

    Ergonomie vom Feinsten

    Beim Arbeiten mit dem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist Ergonomie zentral, um den Anwender zu entlasten. Die Heißwasser-Hochdruckreiniger der High-End-Linie bieten standardmäßig die EASY!Force-Hochdruckpistole. Sie nutzt den Rückstoß des Hochdruckstrahls dazu, die Haltekraft für den Anwender auf nahezu null zu reduzieren. Zudem lässt sich die Leistung direkt am Auslöser über Servo Control regeln. Die 1050-Millimeter-Lanze aus Edelstahl ist drehbar und erleichtert das Arbeiten ebenfalls.

    Ultra Guard-Schlauch mit Teflon®-Beschichtung

    Innovation für den Anwender

    Das Handling des Hochdruckschlauchs raubt Zeit und Nerven. Deshalb gibt es eine automatische Schlauchtrommel, mit der sich Rüstzeiten um bis zu 50 Prozent verkürzen lassen. Der 20 Meter lange Schlauch wird zuverlässig auf- und abgerollt, auch wenn dies in einem Winkel von bis zu 45° geschieht. Dank ANTI!Twist-Funktion verdreht sich dabei nichts. Weiterer Pluspunkt: Der Ultra Guard-Schlauch ist Teflon®-beschichtet und setzt neue Standards im Bereich Abriebfestigkeit.

    EASY-Operation-Konzept des Heißwasser-Hochdruckreinigers Superklasse

    Benutzerfreundlichkeit von A bis Z

    Mit unserem EASY-Operation-Konzept möchten wir die Bedienung so einfach wie möglich gestalten. So ist der Regler für die Einstellung von Fördermenge und Druck durch eine Öffnung in der Abdeckung direkt zugänglich. Wird alles auf minimal eingestellt, ist die Dampfstufe aktiviert. Die Temperatur ist über das Bedienfeld regulierbar. Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten sind bei unseren Heißwasser-Hochdruckreinigern natürlich auch mit an Bord. So können Lanze, Netzkabel, Düsen und Werkzeug auf dem Gerät verstaut werden. Wer auf die automatische Schlauchtrommel verzichtet, verfügt über ein zusätzliches Staufach. Zu guter Letzt gibt es 2 Reinigungsmitteltanks mit präziser Dosierung und Klarspülfunktion, und alle wartungsrelevanten Bauteile sind schnell zugänglich.

    Heißwasser-Hochdruckreiniger Superklasse

    Einfaches Rangieren

    Unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger sind nach dem Joggerprinzip konzipiert, damit das Rangieren möglichst mühelos vonstattengeht. Dabei helfen große Räder, 2 Lenkrollen, eine Trittmulde sowie ergonomische Griffe.

    Innenraum des Heißwasser-Hochdruckreinigers Superklasse

    Langlebigkeit im Blick

    Hochwertige Materialien und bewährte Technik machen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger zu einer sicheren Investition. So sorgen eine Axialkolbenpumpe mit Keramikkolben, ein wassergekühlter, langsam laufender 4-poliger Elektromotor sowie die bewährte Brennertechnologie für hohe Langlebigkeit. Die Kunststoffabdeckung schützt alle empfindlichen Bauteile auch bei harten Einsätzen. Außerdem mit an Bord: ein Entkalkertank, mit dem eine Verkalkung verhindert wird – speziell bei hartem Wasser ein Plus für die Langlebigkeit der Heizschlangen.

    eco!efficiency-Modus

    Nachhaltigkeit auf Knopfdruck

    Abhängig von Schmutzart, Schmutzmenge und Verschmutzungsgrad kann der eco!efficiency-Modus aktiviert werden. Damit kann man bei einer Temperatur von 60 °C energiesparend und nachhaltig reinigen.

    Betriebssicherheit des Heißwasser-Hochdruckreinigers Superklasse

    100 Prozent Betriebssicherheit

    Ein großer Wasserfilter, Sicherheitsventile, Temperaturregler, Abgassensor sowie SDS-Druckdämpfungsschlauch sorgen dafür, dass die Betriebssicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

    Beratung, Service und Verkauf

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