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    Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with adjustable settings, angled view on white background.

    Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, geeignet für Textil- und Hartflächen

    Artikelnummer: 6.906-511.0

    Umschaltbare Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 und mit 270 mm Breite. Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen.