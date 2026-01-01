Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

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Artikelnummer: 2.860-278.0Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
280
Farbe
schwarz
Standardnennweite ( )
35
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5