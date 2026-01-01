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    Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with a yellow lever, featuring a black and grey design on a white background.

    Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen

    Artikelnummer: 2.860-278.0

    Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.