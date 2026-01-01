Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Wandhalterung für LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Grey wall mount bracket with screws and wall plugs, designed for holding cylindrical objects.

    Wandhalterung für LVS 1/2 Bp

    Artikelnummer: 2.885-920.0

    Die Wandhalterung ermöglicht eine praktische, platzsparende und sichere Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.