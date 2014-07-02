EPA-фильтр
Допускающий промывку EPA-фильтр для предлагаемых Kärcher поломойно-всасывающей машины BR 45/22 и пылесоса с аквафильтром DS 6. Задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.
EPA-фильтр, который может использоваться как в поломойно-всасывающей машине BR 45/22, так и в пылесосе с аквафильтром DS 6, эффективно задерживает содержащиеся в конденсированном влажном воздухе мельчайшие взвешенные частицы (пыль, аллергены и т. д.), обеспечивая тем самым надежную защиту здоровья пользователя. При использовании в пылесосе он выполняет также функцию защиты электродвигателя, предотвращая проникновение в него влаги. Благодаря мягкой резиновой окантовке фильтр легко раскрывается для промывки под струей воды.
Особенности и преимущества
Можно мыть
- Можно использовать повторно
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,091
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,151
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 97 x 34