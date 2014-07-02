EPA-фильтр, который может использоваться как в поломойно-всасывающей машине BR 45/22, так и в пылесосе с аквафильтром DS 6, эффективно задерживает содержащиеся в конденсированном влажном воздухе мельчайшие взвешенные частицы (пыль, аллергены и т. д.), обеспечивая тем самым надежную защиту здоровья пользователя. При использовании в пылесосе он выполняет также функцию защиты электродвигателя, предотвращая проникновение в него влаги. Благодаря мягкой резиновой окантовке фильтр легко раскрывается для промывки под струей воды.