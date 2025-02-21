Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus

Пылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95% воздух, прекрасно подходит для аллергиков – и не только для них.

Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus тщательно очищает не только полы, но и выпускаемый воздух. Задерживая 99,95 % пыли, он создает в помещениях благоприятный микроклимат. В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в аппарате DS 6 Plus используется водяной фильтр. Внутри него образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи, содержащиеся в засасываемом воздухе. В результате из пылесоса выходит чистый воздух, что обеспечивает создание в доме свежей, здоровой атмосферы.

Особенности и преимущества
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus: Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).
Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).
Аквафильтр задерживает 99,95% частиц пыли Чистый пол, чистый воздух! Идеальное решение для аллергиков.
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus: Съемный водяной фильтр
Съемный водяной фильтр
Удобство наполнения и очистки.
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus: Удобство «парковки»
Удобство «парковки»
На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса. Хранение аппарата с экономией места.
Энергоэффективный электродвигатель
  • В силе всасывания аппарат не уступает пылесосам мощностью 1400 Вт.
  • Низкое энергопотребление.
Автоматическое сматывание кабеля
  • Быстрое и удобное автоматическое сматывание кабеля нажатием кнопки.
Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Отсек для принадлежностей позволяет аккуратно уложить насадки и всегда иметь их под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 650
Водяной фильтр (л) 2
Радиус действия (м) 10,2
Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,5
Масса (с упаковкой) (кг) 11,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.1 м
  • Материал телескопической удлинительной трубки: Хромированный
  • Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Тип фильтра HEPA: HEPA 13
  • Пеногаситель «FoamStop»
  • Турбонасадка
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Удобство «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Узкие промежутки
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

