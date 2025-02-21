Грязевая фреза DB 180 для К 7
Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления К 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.
Грязевая фреза с роторным соплом формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха. Для аппаратов высокого давления К 7.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Эффективно удаляет даже стойкие загрязнения с чувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
- Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Повышенная на 100 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
- Для эффективной и быстрой чистки.
Байонетное соединение
- Очень удобна в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,167
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,306
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 41 x 41
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Автомобили
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Мох