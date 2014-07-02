Решение для аллергиков и вообще для всех, кому важна чистота воздуха: высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Благодаря надежной фильтрации пыли и аллергенов выпускаемый пылесосом воздух становится чище комнатного. Фильтр задерживает 99,9 % частиц размерами свыше 0,3 мкм, что гарантирует соблюдение высоких требований гигиены.