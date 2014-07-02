HEPA-фильтр*

Высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9 % частиц размером свыше 0,3 мкм. * Согласно EN 1822:1998.

Решение для аллергиков и вообще для всех, кому важна чистота воздуха: высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Благодаря надежной фильтрации пыли и аллергенов выпускаемый пылесосом воздух становится чище комнатного. Фильтр задерживает 99,9 % частиц размерами свыше 0,3 мкм, что гарантирует соблюдение высоких требований гигиены.

Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
  • Надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.
  • Эффективная фильтрация пыли и аллергенов.
Идеальное решение для аллергиков
  • Фильтрация 99,9 % аллергенных частиц размерами свыше 0,3 мкм.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,067
Масса (с упаковкой) (кг) 0,107
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 158 x 105 x 22
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026