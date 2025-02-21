Для обеспечения высокого качества уборки на протяжении всего срока службы робота-пылесоса RCV 5 предусмотрена возможность периодического приобретения специальных комплектов принадлежностей. Такой комплект включает запасные части, легко устанавливаемые взамен изношенных принадлежностей. В его состав входят 1 основная щетка, 1 салфетка для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.