Комплект сопел для FR, 500 л/ч - 650 л/ч

Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 500 до 650 л/ч.

Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 500 до 650 л/ч. Подходит к моделям 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 500 / 650
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,08
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