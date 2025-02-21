Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me

Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, стойкое к воздействию горячей воды. С двойной керамической опорной, не оставляющими следов направляющими колесиками, встроенным соединением для шланга, обеспечивающего всасывание брызг воды. Отлично подходит для уборки в помещениях и в пищевой сфере. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C