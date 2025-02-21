HDS 5/15 U – аппарат высокого давления с подогревом воды начального уровня, вертикальное конструктивное исполнение которого обеспечивает малый вес и очень компактные размеры. Аппарат может без проблем перевозиться в легковых автомобилях с кузовом «универсал», а большие колеса и удобная ручка позволяют перемещать его по неровным поверхностям. Повышенный КПД насоса, эффективный турбонагнетатель горелки и запатентованная конструкция сопла гарантируют эффективное выполнение уборочных работ. Удобству работы способствуют пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов. Конструкция аппарата предусматривает также удобное хранение шланга и струйной трубки.дную силу, но и делает устройства чрезвычайно надежными. Неизменным свойством проверенной временем теплотехнической технологии от Kärcher является высокая производительность при минимуме рабочего пространства и полном соответствии законодательно установленным уровням выбросов.