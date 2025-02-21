Легкий, компактный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C впечатляет высочайшей мобильностью и может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Аппарат оснащен удобными держателями для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматическая система сброса давления гарантируют длительный срок его службы. Кроме того, аппарат впечатляет инновационными решениями, повышающими удобство выполнения работ и ускоряющими подготовку к применению и замену принадлежностей. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Такой пакет оснащения гарантирует оперативное выполнение уборочных работ без переутомления оператора.