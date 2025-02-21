Аппарат высокого давления HD 5/15 C
Компактный, мобильный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он оснащен латунной головкой блока цилиндров, держателями для принадлежностей и автоматической системой сброса давления.
Легкий, компактный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C впечатляет высочайшей мобильностью и может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Аппарат оснащен удобными держателями для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматическая система сброса давления гарантируют длительный срок его службы. Кроме того, аппарат впечатляет инновационными решениями, повышающими удобство выполнения работ и ускоряющими подготовку к применению и замену принадлежностей. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Такой пакет оснащения гарантирует оперативное выполнение уборочных работ без переутомления оператора.
Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!LockВозможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Высокая мобильностьРучка для переноски с лицевой стороны аппарата облегчает его перемещение и погрузку. Выдвижная ручка обеспечивает удобное перемещение аппарата на колесах. Аппарат отличается компактной конструкцией.
УниверсальностьВозможность работы в вертикальном и горизонтальном положениях. В горизонтальном положении колеса не прилегают к земле, что гарантирует максимальную устойчивость аппарата. Отдельное крепление для размещения струйной трубки на время перерывов в работе и транспортировки аппарата.
Высокое качество
- Автоматическая система сброса давления оберегает компоненты аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
Держатели для принадлежностей
- Резьбовой штуцер (M 18 x 1,5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 230 / 50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,8
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Размер сопла (мм)
|32
|Водоснабжение
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|25,7
|Масса (с упаковкой) (кг)
|27,926
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 200 бар
- Струйная трубка: 840 мм
Оснащение
- Функция подачи чистящего средства: Система всасывания
- Автоматическое отключение
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.