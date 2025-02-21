Инновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает расслабленную вертикальную позу тела при очистке ковров среднего размера. Расположенные на рукоятке элементы управления помогают очищать мягкую обивку мебели и многие другие текстильные поверхности в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели. Именно это делает увеличенную моющую насадку идеальным вариантом для глубокой очистки ковров и различных текстильных поверхностей – без особых усилий и при минимальных временных затратах. Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact.