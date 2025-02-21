Моющая насадка XXL "2 в 1"

Увеличенная моющая насадка «2 в 1» позволяет очищать мягкую мебель и ковры среднего размера без особых усилий и в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели.

Инновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает расслабленную вертикальную позу тела при очистке ковров среднего размера. Расположенные на рукоятке элементы управления помогают очищать мягкую обивку мебели и многие другие текстильные поверхности в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели. Именно это делает увеличенную моющую насадку идеальным вариантом для глубокой очистки ковров и различных текстильных поверхностей – без особых усилий и при минимальных временных затратах. Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact.

Особенности и преимущества
Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact
Насадка увеличенной ширины
  • Очистит мягкую мебель и ковры большого размера в два раза быстрее, чем обычная моющая насадка для мягкой мебели.
  • Великолепный результат при минимальных временных затратах.
Функция экстракции
  • Для тщательной, глубокой очистки ковров, мягкой мебели и текстильных поверхностей любого рода.
Прозрачное смотровое окошко
  • Обеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
  • Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,925
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Ковры
  • Обивка
