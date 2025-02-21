Использование для чистки одной воды не всегда обеспечивает ее оптимальный результат. Насадка для пенной чистки FJ 24 позволяет легко достичь его. Достаточно залить в баллон объемом 0,3 л необходимое чистящее средство, присоединить его к насадке и соединить ее с удлинительной трубкой – и можно приступить к работе. Насадка, формирующая стойкую пену и позволяющая регулировать угловое положение струи, обеспечивает легкую обработку поверхностей чистящими средствами. При этом разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить насадку от удлинительной трубки и установить вместо нее другую необходимую принадлежность. Насадка для пенной чистки FJ 24 совместима с аппаратами серий KHB и OC 6-18, но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.