Насадка для пенной чистки FJ 24

Насадка для пенной чистки FJ 24 предназначена для нанесения чистящих средств бытового назначения при помощи аппаратов KHB и OC 6-18.

Использование для чистки одной воды не всегда обеспечивает ее оптимальный результат. Насадка для пенной чистки FJ 24 позволяет легко достичь его. Достаточно залить в баллон объемом 0,3 л необходимое чистящее средство, присоединить его к насадке и соединить ее с удлинительной трубкой – и можно приступить к работе. Насадка, формирующая стойкую пену и позволяющая регулировать угловое положение струи, обеспечивает легкую обработку поверхностей чистящими средствами. При этом разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить насадку от удлинительной трубки и установить вместо нее другую необходимую принадлежность. Насадка для пенной чистки FJ 24 совместима с аппаратами серий KHB и OC 6-18, но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Баллон объемом 0,3 л
  • Баллон вмещает объем чистящего средства, достаточный для выполнения работ от одного заряда.
Простота замены чистящих средств
  • Легкая очистка с использованием подходящих чистящих средств Kärcher.
Интенсивная пена
  • Легкая очистка любых поверхностей.
Прозрачный контейнер для чистящего средства
  • Возможность постоянного контроля уровня чистящего средства в баллоне.
Регулировка углового положения струи
  • Возможность удобной обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Адаптер Quick Connect
  • Легкая замена принадлежностей благодаря испытанной системе Quick Connect.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 0,165
Масса (с упаковкой) (кг) 0,22
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 205 x 93 x 132
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Балкон
  • Для цветочных горшков.
  • Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
  • Велосипеды
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовый инвентарь
  • Садовые игрушки
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Жалюзи / рольставни
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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