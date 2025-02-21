Насадка для пенной чистки FJ 24
Насадка для пенной чистки FJ 24 предназначена для нанесения чистящих средств бытового назначения при помощи аппаратов KHB и OC 6-18.
Использование для чистки одной воды не всегда обеспечивает ее оптимальный результат. Насадка для пенной чистки FJ 24 позволяет легко достичь его. Достаточно залить в баллон объемом 0,3 л необходимое чистящее средство, присоединить его к насадке и соединить ее с удлинительной трубкой – и можно приступить к работе. Насадка, формирующая стойкую пену и позволяющая регулировать угловое положение струи, обеспечивает легкую обработку поверхностей чистящими средствами. При этом разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить насадку от удлинительной трубки и установить вместо нее другую необходимую принадлежность. Насадка для пенной чистки FJ 24 совместима с аппаратами серий KHB и OC 6-18, но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Баллон объемом 0,3 л
- Баллон вмещает объем чистящего средства, достаточный для выполнения работ от одного заряда.
Простота замены чистящих средств
- Легкая очистка с использованием подходящих чистящих средств Kärcher.
Интенсивная пена
- Легкая очистка любых поверхностей.
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Возможность постоянного контроля уровня чистящего средства в баллоне.
Регулировка углового положения струи
- Возможность удобной обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Адаптер Quick Connect
- Легкая замена принадлежностей благодаря испытанной системе Quick Connect.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,165
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 93 x 132
Области применения
- Балкон
- Для цветочных горшков.
- Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
- Велосипеды
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Садовые игрушки
- Мотоциклы и мотороллеры
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Жалюзи / рольставни
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.