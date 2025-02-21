Патронный фильтр из полиэфирного шелка, для пылесосов влажной и сухой уборки
Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.
Патронный фильтр изготовлен из влагостойкого синтетического материала (полиэфирного шелка - PES), что обеспечивает его универсальное применение для сбора влажного и сухого мусора.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,155
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,205
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 113