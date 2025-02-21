Патронный фильтр из полиэфирного шелка, для пылесосов влажной и сухой уборки

Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.

Патронный фильтр изготовлен из влагостойкого синтетического материала (полиэфирного шелка - PES), что обеспечивает его универсальное применение для сбора влажного и сухого мусора.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,155
Масса (с упаковкой) (кг) 0,205
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 113
Совместимая техника
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