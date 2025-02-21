Пылесос влажной и сухой уборки NT 27/1
NT 27/1 – высокоэффективный пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для профессионального использования. Он имеет компактные размеры и включает все необходимые принадлежности уже в серийной комплектации.
NT 27/1 – компактный, маневренный и необычайно простой в управлении пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для универсального коммерческого использования. Эффективная всасывающая турбина NT 27/1 обеспечивает высочайшую мощность всасывания. Также аппарат оснащен патронным фильтром. Поплавковый выключатель механически отключает аппарат при достижении максимального уровня наполнения, что способствует более бережному отношению и увеличению срока службы. Практичная система фиксации для быстрой замены и крепления принадлежностей облегчает выполнение различных манипуляций. Пять поворотных роликов делают аппарат более мобильным, маневренным и устойчивым. Также NT 27/1 оснащен практичным отсеком для хранения в верхней части, выполненным, как и корпус, из ударопрочного пластика. Еще одно преимущество NT 27/1 – держатели для принадлежностей и крюк для кабеля на корпусе. Эргономичная ручка для переноски и крепление для удлинительной трубки обеспечивают легкое и удобное перемещение аппарата со всеми принадлежностями. Также NT 27/1 имеет отбойник по всему периметру, защищающий от повреждений не только сам аппарат, но и стены, другое оборудование и предметы обстановки.
Особенности и преимущества
Влагостойкий патронный фильтр PESЛегкое чередование операций влажной и сухой уборки. Не требуется предварительное высушивание патронного фильтра из полиэфирного материала. Экологичность: патронный фильтр из полиэфирного материала допускает промывку.
Прочные металлические защелкиЭти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.
Прочный бамперКруговой отбойник надежно защищает от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.
Держатели для принадлежностей
- Интегрированный отсек для хранения асессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.
Поплавковый регулятор уровня
- Мощность всасывания остается на неизменно высоком уровне.
- Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий платок по достижении максимальной емкости.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|27
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,56
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: из полиэфирного шелка
Оснащение
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Видео
Области применения
- Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.