NT 27/1 – компактный, маневренный и необычайно простой в управлении пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для универсального коммерческого использования. Эффективная всасывающая турбина NT 27/1 обеспечивает высочайшую мощность всасывания. Также аппарат оснащен патронным фильтром. Поплавковый выключатель механически отключает аппарат при достижении максимального уровня наполнения, что способствует более бережному отношению и увеличению срока службы. Практичная система фиксации для быстрой замены и крепления принадлежностей облегчает выполнение различных манипуляций. Пять поворотных роликов делают аппарат более мобильным, маневренным и устойчивым. Также NT 27/1 оснащен практичным отсеком для хранения в верхней части, выполненным, как и корпус, из ударопрочного пластика. Еще одно преимущество NT 27/1 – держатели для принадлежностей и крюк для кабеля на корпусе. Эргономичная ручка для переноски и крепление для удлинительной трубки обеспечивают легкое и удобное перемещение аппарата со всеми принадлежностями. Также NT 27/1 имеет отбойник по всему периметру, защищающий от повреждений не только сам аппарат, но и стены, другое оборудование и предметы обстановки.