Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке

Высококачественный пистолет обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).

Особенности и преимущества
Пистолет для замены к мойкам высокого давления Керхер cерий K2 - K7
  • Легкая замена пистолета высокого давления
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
  • Легкое нанесение чистящих средств.
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Предохранитель
  • Курок пистолета блокируется.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,319
Масса (с упаковкой) (кг) 0,387
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 422 x 40 x 181
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
