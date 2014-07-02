Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке
Высококачественный пистолет обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).
Высококачественный пистолет, обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).
Особенности и преимущества
Пистолет для замены к мойкам высокого давления Керхер cерий K2 - K7
- Легкая замена пистолета высокого давления
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
- Легкое нанесение чистящих средств.
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Предохранитель
- Курок пистолета блокируется.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,319
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,387
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|422 x 40 x 181