Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке

Высококачественный пистолет обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).