Специальный плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440 идеально подходит для сбора мелкого и крупного мусора, а также жидкостей. Кроме того, он отлично подходит для сбора мелкой пыли, которая образуется во время ремонтных работ и при работе с электроинструментами. Полиэфирный материал делает фильтр невосприимчивым к влаге. Покрытие с антиадгезионными свойствами также эффективно предотвращает засорение фильтра и обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания и оптимальную фильтрацию пыли во время использования. Фильтр, устанавливаемый в кассету запатентованной конструкции, легко и быстро заменяется без контакта с грязью: достаточно раскрыть кассету, заменить фильтр и вновь закрыть ее. Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6.