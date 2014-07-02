Приспособление для очистки поверхностей FR 30
Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 ℃.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|300
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,3
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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