Приспособление для очистки поверхностей FR 30

Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 ℃.